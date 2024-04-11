محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف البر الشرقي والغربي لترعة المريوطية

من فيصل وحتي كوبري الصحابة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في اطار جولاته الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات، على تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية وانشاء ممشي سياحي وساحات انتظار اعلي القطاعات المغطاة من الترعة .



واطلع المحافظ علي جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير لكلٍ من البر الشرقي والبر الغربي لطريق المريوطية بدءا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة .

كلف المحافظ باستمرار الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من أعكال التطوير للمواطنين وذلك في اطار خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الاثرية.



وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بضرورة التأكيد علي شركات المرافق بسرعة انهاء أعمالها الخاصة بتغطية او دفن او تحويل الكابلات المتبقية والخطوط والمتعارضات مع المشروع لعدم التأثير علي نسب التنفيذ ولتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق .



كما شدد المحافظ علي ضرورة مراعاة انشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق نظراً لأهميتها الكبيرة خلال فصل الشتاء خاصه وان الطريق سيكون له أهمية كبيرة عقب انتهاء أعمال التطوير .

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة .