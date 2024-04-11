صفاء أبو السعود | حكاية استمرار نجاح "أهلا بالعيد" بعد إعادة إصدارها في 2024

بعد 42 عامًا تعود الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود مع بهجة العيد لتشدو أغنيتها الشهيرة “أهلا بالعيد”، برؤية 2024 التي احتفظت بنفس البهجة والحيوية والسعادة التي انطلقت في ثمانينيات القرن الماضي.

مشاهد “أهلا بالعيد ” في 2024 بنفس حيوية الثمانينيات

جاءت مشاهد الكليب بمجموعة كبيرة من الأطفال في مختلف أعمارهم وارتدوا ألوان زاهية ومبهجة تتناسب مع احتفالات العيد، وميزها البالونات الملونةومجموعة من العازفين الموسيقيين.

أغنية أهلا بالعيد من كلمات عبد الوهاب محمد ألحان جمال سلامة، وتم تنفيذها خلال 15 يومًا، حيث تحدث الملحن جمال سلامة في تصريحات صحفية سابقة، عن كواليس تنفيذ الأغنية أنه كان يرغب في أجواء غنائية للأطفال استقبالًا للعيد خاصةً أن أغنية كوكب الشرق أم كلثوم ياليلة العيد هي الوحيدة التي تذاع رسميًا في الأعياد.

تواصل جمال سلامة مع الشاعر عبد الوهاب محمد وأخبره برغبته في صناعة أغنية للطفال بمناسبة العيد بدايتها “أهلا بالعيد”، واتصل سريعًا بالقديرة صفاء أبو السعود لشهرتها الضخمة في أغاني الأطفال وصوتها وحضورها القريب منهم.

ترددت صفاء أبو السعد كثيرًا في الموافقة على الأغنية خوفًا من المقارنة بأغنية أم كلثوم، وشجعها فريق عمل الأغنية وطمأنها بأنها ستحقق نجاح كبير مع الأطفال، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج مجدي أبو عميرة في شوارع القاهرة.

وبالفعل حققت الأغنية صدى ضخك ونجاح جماهيري غير مسبوق، ومازالت حتى الآن هي الأغنية الرسمية للأعياد ويعشقوها صغارًا وكبارًا ويدق صوتها مع الليالي الأخيرة من رمضان وصباح عيد الفطر والأضحى.

تقول كلمات أغنية أهلا بالعيد "أهلا أهلا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد

العيد فرحة.. وأجمل فرحة

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد

غنوا معايا غنوا

قولوا ورايا قولوا

كتر يارب في افراحنا

واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد اهو جانا العيد

باركوا وهنوا.. سوا واتمنوا

كل العالم يبقى سعيد

كله أخوة.. بره وجوه

كل فرح وهنا وزغاريد

غنوا معايا غنوا

قولوا ورايا قولوا

كتر يارب فى أعيادنا

واطرح فيها البركة وزيد"