الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بإصلاحات بعد ضربة قاسية لحزبه في الانتخابات التشريعية

تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بـإجراء "إصلاحات" الخميس بعد انتخابات تشريعية كانت كارثية لحزبه المحافظ وعزّزت موقع المعارضة في البرلمان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان دوك-سو ومجموعة من كبار مساعدي الرئيس قدّموا استقالتهم.

وقال يون "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس"، وفق ما نقل عنه رئيس مكتبه لي كوان في لقاء مع الصحافة.

وأظهرت النتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية فوز أكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية في هذه الانتخابات التشريعية، ما شكّل ضربة قاصمة لحزب الرئيس المحافظ.

وبحسب النتائج النهائية، تراجع عدد المقاعد التي يحظى بها حزب الرئيس يون وحليفه في البرلمان من 114 إلى 108، في حين ارتفع عدد مقاعد "الحزب الديموقراطي" بزعامة لي جاي-ميونغ وحلفائه من 156 إلى 174.

واستفاد حزب "إعادة بناء كوريا" الذي تأسس حديثا بقيادة وزير العدل السابق تشو كوك الملاحق بتهم فساد ينفيها من التبرّم السائد إزاء الحزبين الرئيسيين للحصول على 12 مقعدا.

ومع ذلك، لم تتمكّن المعارضة من تحقيق الفوز الساحق الذي أشارت إليه استطلاعات الرأي، إذ فشلت جميع أحزاب المعارضة مجتمعة في الحصول على الغالبية العظمى البالغة 200 مقعد في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد.

وصرّح شين يول الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة ميونغجي أن "المواجهة بين يون والمعارضة ستصبح أكثر احتداما خلال الولاية التشريعية المقبلة، خصوصا في ظلّ انتخاب مرشّحين يعتمدون موقفا صارما جدّا من حكومته".

"الشعب انتصر"

وقال تشو بعد التصويت إن "الشعب انتصر وبات عزمه على محاسبة يون سوك يول يتجلّى بوضوح"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ورأى المحلّل السياسي يوم سيونغ-يول أن "أرقام اليوم تظهر غضب الناس الشديد إزاء يون بعد عامين من حكمه".

وأضاف لوكالة فرانس برس "ماذا لو لم يتغير، حتى مع هذه النتيجة الواضحة في الانتخابات؟ أعتقد أن غضب الشعب سيزداد، وهذا ما يثير قلقي".