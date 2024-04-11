مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية احتفالا بعيد الفطر

فتحت مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن محافظة الشرقية، أبوابها لاستقبال المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر " وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن مراكز شباب المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة، أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب، لاستثمار أوقات فراغهم، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار" العيد أحلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وفي سياق متصل،

أرسل الدكتور محمد أبو هاشم نقيب السادة الأشراف بالشرقية ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأمين سر لجنة الشئون الدينيه بمجلس النواب، برقية تهنئة لكل الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو يوم الجائزة للمسلمين كبار وصغار، وفيه من مرح الحلال، بالإضافة إلى ما يتم فيه من نشر التكافل الإجتماعي بين المسلمين، ومن حكمة مشروعية زكاة الفطر لكي يفرح الفقير وأسرته في يوم العيد، وتطهير وتزكية للنفس والمال.

وكانت نقابة السادة الأشراف بمحافظة الشرقية، قد أقامت أمس الأربعاء، احتفالًا بعيد الفطر المبارك بمقر النقابة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق تحت رعاية الدكتور محمد أبو هاشم نقيب الأشراف بالشرقية وأمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

FB_IMG_1712836197084

FB_IMG_1712836194436

FB_IMG_1712836190059

FB_IMG_1712836214381

FB_IMG_1712836211339

FB_IMG_1712836208933

FB_IMG_1712836205460

FB_IMG_1712836203615