مراكز الشباب الدقهلية تواصل فتح أبوابها أمام المواطنين فى ثانى يوم العيد

شهدت مراكز شباب محافظة الدقهلية ، إقبالاً كبيراً من المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، وإشراف الدكتورة منى عثمان ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأكد ت منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.