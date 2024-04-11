أسعار البيض اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر للمستهلك.. دوخت الناس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، استقرارًا، وسجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 170 جنيهًا للطبق،

وبشكل يومي يبحث العديد من المواطنين في مصر، عبر محرك البحث العالمي، عن أسعار البيض اليوم ثاني أيام عيد الفطر، باعتبارها من اهم السلع الغذاية للمواطنين، إذ شهدت استقرارًا في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك لمعرفة سعر كرتونة البيض وصلت لكام.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كاف الخدمات السعرية التي تهم المواطن، لاسيما اسعار البيض، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم في مصر سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سعر كرتونة البيض الابيض والبلدي

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، بين 165 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 170 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 165 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ167 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 170 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.