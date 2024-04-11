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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقترب من رقم مميز مع ليفربول في مباراة اتالانتا

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

إقترب محمد صلاح نجم فريق ليفبول الإنجليزي من تحقيق رقم مميز جديد له خلال مسيرته مع النادي العريق حال مشاركته في لقاء ليوم امام اتالانتا الإيطالي.

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محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة اتالانتا

ويخوض فريق ليفربول مباراة مهمة مساء اليوم الخميس أمام اتالانتا في ملعب آنفيلد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويصل محمد صلاح حال مشاركته في لقاء اليوم إلى المباراة رقم 75 له على المستوى الاوروبي مع الريدز لينضم لقائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة بالمباريات الأوروبية مع ليفربول عبر تاريخه.

ويمتلك محمد صلاح أرقاماً مميزة مع الريدز حيث شارك مع ليفربول في 74 مباراة سابقة سجل خلالها 46 هدفاً بمختلف المسابقات الأوروبية.

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