تواصل احتفالات مواطنى الدقهلية فى ثانى أيام العيد

شهد اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك بالدقهلية تواصل احتفالات المواطنين وسط أجواء من الفرحة والسعادة. حيث خرج المئات إلى المتنزهات والأندية الاجتماعية والحدائق المفتوحة والملاهى ودور السينما للتنزه والاستمتاع بالإجازة والترفيه عن أفراد الأسرة وانطلق الشباب والأطفال يلهون بألعاب العيد المختلفة وخاصة مع قرب امتحانات نهاية العام للمدارس والجامعات. كما شهد كورنيش النيل بالمنصورة زحامًا كبيرًا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والرحلات النيلية الممتعة التى شهدت إقبالًا ملحوظًا ..كما قام عددا من المواطنين بتناول الأسماك المملحة .كما شهدت دورالسينما بمدينة المنصورة خلال يومى العيد إقبالا كبيرا , وخاصة السينمات الموجودة بالمولات حيث توافد عدد كبير من الشباب وصغار السن على دور السينما.

أكد محمد هيكل موجه بالتعليم أنه استغل أجازة عيد الفطر المبارك للخروج صباحًا والتوجه لأحد الأندية المطلة على النيل واستمتع و أبناؤه بالمناظر الطبيعية الجميلة ومما رسة الألعاب الترفيهية ثم تناولوا بعدها وجبة مكونة من أسماك طازجة, وسط حالة شعور بالبهجة والسعادة وإحساس بكسر حدة الملل.

وتشير نهى محمد موظفة إلى أنها توجهت بصحبة أسرتها للجلوس فى أحد الحدائق المفتوحة بمدينة المنصورة لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك وتناولوا المشروبات المثلجة والساخنة وتفرغ الأولاد للاستمتاع بالألعاب الترفيهية الموجودة بالمكان .

وتقول أسماء رمضان إن العيد بالنسبة لي يعنى التجمع مع العائلة, وعادة ما نتجمع علي مدار أيام العيد مع العائلة للسمر والسهر , حيث نسافر إلى جمصة أو رأس البر , خاصة وأن عيد الفطر يتواكب مع أعياد الربيع، ويحلو لنا السهر لساعات الصباح الأولي لمشاهدة أفلام العيد في إحدى السينمات .

وأوضح عبدالعظيم شريف طالب اعتدنا الخروج للسينما على الرغم من ارتفاع أسعار السينمات بالمنصورة، إلا أننا نجدها فرصة للترفيه عن أنفسنا خاصة ونحن نعانى من موسم دراسى شاق بالنسبة لنا في العيد، فلم نعتد على الذهاب للسينما دون الاسرة حيث أتوجه مع أصدقائى ونشترى الفشار والشيبسى لنتناولها سويا أثناء مشاهدتنا الفيلم .

وتضيف سحر السيد العيد بالنسبة لنا يعنى التجمع والصحبة الحلوة مع الأهل والأقارب , حيث نجتمع سويًا ونذهب إلى أحد الحقول ، ونستمتع بجو الريف الساحر بعيدًا عن الزحام فى الحدائق التى يرتادها في هذا اليوم الكثير من الناس .