الحجر الزراعي يتابع أعماله خلال أيام عيد الفطر المبارك

وجه الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعى، العاملين بمنافذ الحجر الزراعي والإدارات المختلفه بالموانى المصرية، العمل على مدار الساعة لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية الي الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الآراضي السيد القصير بالعمل أيام العطلات الرسمية واتساقاً مع الدور المهم الذى يقوم به الحجر الزراعي المصري بتسهيل انسياب الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

وقام مهندسو الحجر الزراعي في أول أيام عيد الفطر المبارك باستقبال كافه الشحنات الزراعية المصدره إلى دول العالم المختلفة وإنهاء الأعمال الخاصة بها على أكمل وجه.

موسى: استمرار العمل خلال ايام العيد

وأكد موسي، أن استمرار العمل خلال ايام العيد يأتى في اطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحرص الدولة المصرية علي الالتزام بتسهيل انسياب السلع الزراعية المصرية لدول العالم وتعزيزا لصادراتنا من مختلف القطاعات خاصة قطاع الزراعة.

والجدير بالذكر أن القطاع الزراعي قد جاء من بين اهم القطاعات التصديرية لعام 2024 تحقيقا لزيادة الدخل القومي المصري حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع مواد البناء وذلك خلال الربع الاول من هذا العام وفقاً لتقرير الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات.

كما وجه موسي الشكر لجميع مهندسي الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية وبالأخص العاملين بادارة الحجر الزراعي بمطار القاهره لما يقومون به من مجهودات خلال العطلات الرسمية تأكيدا لاستمرار نجاح المنظومة التصديرية الزراعيه فى مصر.