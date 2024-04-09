وزير الزراعة يهنئ فلاحي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي بعيد الفطر المبارك

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.

القصير يهنئ

وقال وزير الزراعة: "كل عام وجميع العاملين بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وهيئاتها وقطاعاتها ومديرياتها باحثين وموظفين وخدمات معاونه وإداريين وكل من ينتمي إلى الزراعة بخير وسعادة، سائلا المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية.

وتابع: “ولا يفوتنى أن أهنئ أهالينا المزارعين والفلاحين والمربين والمنتجين الزراعيين بحلول عيد الفطر المبارك، أتوجه اليهم بكل التحيه والتقدير على العمل والجهد والتفاني والالتفاف حول الوطن وقياداته".

واختتم: "ندعو الله أن يحفظ مصر واهلها وقياداتها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان.. وكل عام ومصرنا العزيزة وشعبها العظيم بكل خير وبركات".