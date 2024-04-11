توافد الزائرين على المناطق السياحية بالفيوم والفنادق كاملة العدد

شهدت الأماكن السياحية بالفيوم إقبالا كثيفًا من الزائرين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، على شواطئ بحيرة قارون وعين السيليين وحديقة الحيوان ومنطقة الشلالات.

وتساعد الأجواء الدافئة والمثالية اليوم بمحافظة الفيوم على توافد الزائرين لقضاء عطلة العيد، والمشاركة في البرامج والفعاليات التى تم الإعداد لها قبل العيد.

وتشهد الفنادق والقرى السياحية على بحيرة قارون توافد أعداد كبيرة من الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بسبب ذهاب غالبية الأسر في اليوم الأول من أيام العيد إلى الزيارات العائلية وصلة الرحم، وتبدأ الاحتفالات بالعيد بداية من اليوم الثاني، والتى يتخللها الحفلات الفنية التى تنظمها القرى السياحية على شواطيء بحيرة قارون.

ودائما ما يكون لمنطقة وادي الريان النصيب الأكبر من الجذب السياحي وكثافة الزائرين من أبناء الفيوم والوافدين من المحافظات المجاورة، نظرا لما تتمتع به المنطقة من جمال الطبيعه والبحيرة المسحورة وجبل المدورة والشلالات العديدة، ويتكون وادى الريان من البحيرة العليا والبحيرة السفلى ومنطقة الشلالات التي تصل بين البحيرتين ومنطقة عيون الريان جنوب البحيرة السفلى ومنطقة جبل الريان وهى المنطقة المحيطة بالعيون ومنطقة جبل المدورة التي تقع بالقرب من البحيرة السفلى، ويتميز وادى الريان ببيئته الصحراوية المتكاملة، بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية كما تعتبر منطقة الشلالات من مناطق الرياضات ومن أشهرها رياضة التزحلق على الرمال، وهو ما يجعله قبلة للزائرين خلال فترة الأعياد، وخاصة للوافدين من المحافظات المجاورة، كونه يمثل مقصدا لسياحة اليوم الواحد.

وشهدت الفنادق والقرى السياحية على بحيرة قارون ازدحام كثيف وأصبحت غالبية الفنادق على البحيرة وقرية تونس كاملة العدد، بالإضافة إلى الزحام على شواطئ البحيرة المفتوحه، بعكس أول أيام العيد والذي شهد هدوء كبير في غالبية المناطق السياحية والأثرية.

فعاليات وحفلات فنية احتفالا بعيد الفطر على بحيرة قارون بالفيوم

وأعلنت غالبية المناطق السياحية والأثرية عن العديد من البرامج الترفيهية والحفلات الفنية خلال أيام العيد من خلال حفلات لنجوم الغناء والفرق الموسيقية، وخاصة مع تزامن عيد الفطر المبارك مع طقس معتدل يتخلله السحب المتوسطة والرياح الخفيفة التي تساعد على تخفيض درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يترتب عليه توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بهذه المناسبات، والذين يعتبرون الزيارة احتفالا بعيد الفطر وكذلك مصيف لهم لوجود المساحات المائية الواسعة بالمحافظة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة فى الأماكن السياحية، وتشمل التواجد الأمنى والقوافل الطبية المجهزة وصيانة ونظافة الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية، وتجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والمتنزهات والأماكن السياحية.