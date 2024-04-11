تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عاملين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة النقيب أسامة أبو عقيل، معاون مباحث شرطة نجع حمادي، من ضبط أحمد .ف ، 28 عاما، عامل ومحمود، 23 عاما، عامل، بحوزتهم كمية من مخدر الشابو والحشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفى سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.

وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين تحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات التحتيال على النحو المشار إليه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الإلكترونية.

كما أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على عامل ونجله محدثًا إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما، وذلك لخلافات حول ركن "توك توك".

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين، أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة، وعاطل بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة وأودت بحياة أحدهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم سلاح أبيض، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد