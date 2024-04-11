ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الخميس بعد أن ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.

النفط



وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 90.53 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 86.25 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين لأسعار النفط أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد مقتل ثلاثة من أبناء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في غارة جوية إسرائيلية على غزة، ما أثار مخاوف من تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.



وقال يب جون رونغ من آي.جي: "لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول".



وأضاف أن الاتجاه التصاعدي في اسعار النفط قد يستمر إذ لا يزال الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط صعبا.



وتترقب المنطقة انتقام إيراني محتمل في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.

أسعار النفط في الأسواق العالمية

أسعار النفط



وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن هجمات صاروخية كبرى أو بطائرات مسيرة من قبل إيران أو وكلائها ضد إسرائيل أصبحت وشيكة.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.



وقال دانييل هينز المحلل في إيه.إن.زد "أصبحت السوق تشعر بقلق متزايد من احتمال توسع الحرب بين إسرائيل وحماس في أنحاء الشرق الأوسط ما يعرض إمدادات النفط للخطر".



ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق اليوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.