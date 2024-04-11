ركوب الخيل والمعديات النيلية و الكورنيش أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر بقنا

يعد ركوب الخيل والمعديات النيلية والسير على كورنيش النيل أحد أبرز مظاهر إحتفال المواطنين بمحافظة قنا بعيد الفطر المبارك، بالإضافة للاقبال على أماكن بيع المأكولات والمشروبات ومحال بيع المواد الغذائية، والتى تحظى باقبال من قبل المواطنين وخاصة الأطفال طوال أيام العيد، أيضا تأجير الدارجات البخارية ولعب الأطفال واستقلال عربات الحنتور ، كان لها نصيب فى فسحة الصعايده والاحتفال بعيد الفطر المبارك بقنا .

الأحوال الاقتصادية هذا العام لم تمنع المواطنون من الاستمتاع بأيام العيد وشراء الحلوى والملابس الجديدة و التنزه، وان كان هناك غلاء وارتفاع فى الأسعار إلى أن تلك الأنماط أصبحت عادة يحافظ عليها الأهالى فى كل عام .

يقول صابر على، صاحب محل لبيع ألعاب الأطفال، هناك إقبالاً على بيع لعب الأطفال بالرغم من الزيادة التى طرأت على أسعار بيع اللعب، موضحاً أن الإقبال على شراء الألعاب يعد متوسط هذا العام.

المطاعم وعربات بيع الاطعمة السريعة خاصة محال بيع الكشرى، تحظى باقبالا كبيراً هى الأخرى ، وفقما لما صرح به محمود عبد العزيز صاحب عربة بقنا، مضيفاً ان القنائيون لا يستطيعوا الاستغناء عن عادات الاكل والشرب خاصة خلال أيام العيد والإجازات الرسمية، وبالتحديد عيد الفطر المبارك الذى يعد عيدا للأكل والشرب فى عرف المواطنين .

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

فضلاً عن تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، طوال اجازة عيد الفطر المبارك، وكذا التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

كما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، وكذلك متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.