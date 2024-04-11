وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى حميات كفر الدوار

قام الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، بجوله تفقدية بمستشفيات مركز كفر الدوار ، وكانت البداية بالمرور على مستشفى حميات كفر الدوار ، حيث قدم التهنئة بالعيد للجميع

وذلك فى وجود الدكتور أبوراوى اسماعيل مدير المستشفى والفريق الطبي والإداري المعاون له.

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة العمل بالإستقبال والطوارئ ، وبعض أقسام المستشفى ، وتابع سير العمل بها والتأكد من تواجد الفريق الطبي والتمريض على رأس العمل ، كذلك التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، ورصد أي ملاحظات قد تؤثر على سير العمل أو تعوق من جودة تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

كما قام بالمرور على مبنى العيادات الجديد ، وتابع العمل بعيادات الكبد والحميات والأطفال ، وتابع انتظام العمل بها وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل ، وقام سيادته بالإطمئان على المرضى وقدم لهم التهنئة بالعيد وتمنى السلامة لهم ، واستبين عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة ومدى جودتها .

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة كذلك على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى ، وتوفير الواقيات الشخصية ، كما قام بمتابعة العمل بقسم العلاج الطبيعي .

كما قام بتفقد إستراحة المرضى بعد تطويرها ، وأشاد بما لمسه من تطوير واثنى سيادته على المجهود المبذول فى العمل بصفة عامة .

وفى نهاية جولته المرورية وجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، الشكر والتحية لمدير المستشفى ولجميع العاملين بها على الجهد المتميز ، وطالب الجميع ببذل أقصى جهد والمزيد من العمل للإستمرارية فى تقديم خدمة متميزة ذات جودة تنال ثقة المواطنين .

كان وكيل وزارة الصحة بالبحيره قد قام زيارة تفقدية لمستشفى

إيتاي البارود لمركزي ،رافق خلالها الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ،حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ

للإطمئنان دلى تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل ، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ، وإستمع للمرضى واستبين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم ، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة .

كما استمع ايضًا لأراء المواطنين المتواجدين مع ذويهم عن مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة بالإستقبال والطوارئ .

وأكد على مجانية الخدمة تمامًا بقسم الإستقبال والطوارئ ، وعدم تحمل المرضى لأي أعباء اضافية خارجية .