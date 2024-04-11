صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ بمجمع السويس الطبي

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية مسائية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة، بهدف الاطمئنان على انتظام العمل وتطبيق خطط التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

زار الدكتور أحمد السبكي، مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع، بما في ذلك الطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والأشعة والمعامل، وغيرها من الأقسام بالمجمع الطبي.

اطمأن السبكي، على رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية التامة لاستقبال أية حالات مرضية وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية طوال أيام العيد، كما استطلع آراء المرضى والمترددين على المنشآت الصحية لقياس مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.

راجع السبكي، خلال الزيارة التفقدية، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتأمين المخزون الاستراتيجي لهم، كما اطمئن على تكثيف تواجد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، وجاهزية فرق الانتشار السريع للتعامل مع أي طارئ.

قرر الدكتور أحمد السبكي، صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ في مجمع السويس الطبي نظرًا لانتظامهم في العمل وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى.

وفي ذات السياق، تفقد السبكي غرفة إدارة الأزمة التابعة للهيئة في مجمع السويس الطبي، والتي تختص بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وربطها إلكترونيًا بأجهزة الدولة وغرف أزمات محافظات القناة، لضمان التعامل الفوري مع أي أزمات طارئة، مؤكدًا على أهمية استمرار انعقاد الغرفة لضمان التنسيق الفعال والاستجابة السريعة لأي طارئ يمكن أن يحدث خلال فترة الاحتفالات بالعيد.

أشاد السبكي، بجودة تنفيذ خطط التأمين والإخلاء الطبي في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأكد على استمرار المرور والزيارات الميدانية لقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والمتابعة لتنفيذ خطط التأمين الطبي طوال أيام العيد.

أكد السبكي، استمرار هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة للمواطنين، ومواصلة بذل كل الجهود لضمان سلامة ورفاهية المجتمع خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية لمستشفيات القناة، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة التقييم والمتابعة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس.