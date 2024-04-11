من أجواء العيد لسرادق عزاء.. تفاصيل وفاة طالبين على الطريق الساحلي

في الساعات الأولى من اليوم الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تحولت أجواء العيد لعائلتين لعزاء، حيث لقى طالبان مصرعيهما إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وكان رافد الطريق الدولي الساحلي (كفر الشيخ - بلطيم)، شهد اللحظات الأخيرة للطالبين، ففي البداية توفي أحد الطالبين وبعد قيام سيارة الإسعاف بنقلهما للمستشفى توفي الآخر على الفور.

وتم نقل جثامين الطالبين إلى مستشفى بلطيم التخصصي، وإيداعها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى.

يذكر أن اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بلطيم التخصصي، تفيد بوصول طالبين أحدهما جثة هامدة والآخر مصاب بإصابات بالغة، وفي أثناء تعامل الفريق الطبي مع الأخير توفي في الحال ليلحق بزميله.