عمرو الليثي يكرم طارق النهري ومنذر رياحنة.. فيديو

كرم الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، نجوم الشر بأحداث مسلسل المعلم، وهما الفنان طارق النهري والفنان منذر رياحنة.

وقال الفنان منذر رياحنة، ان الشر في أدواري يعود إلي الشخصية ودور "عنتر" بمسلسل المعلم يحب ويفعل اي شئ مقابل حبه حتي لو كان الشر ذاته.

واشاد الفنان طارق النهري، بالفنان منذر رياحنة وانه ممثل متمكن من أدواته، وان شخصية شداد بمسلسل المعلم هي محور الشر.

وعلي جانب آخر اشار منذر ريحانة، ان شخصية عنتر مسيطر عليها من خلال شخصيات المسلسل أحمد بدير وانتصار وسلوي خطاب وطارق النهري ، وانا احب الفنان احمد بدير واتمني ان تجمعني به مشاهد وبكون مرتاح وسعيد بالعمل معه.

وعن كواليس العمل قال، : " انها كانت رائعة بين اسرة العمل ، معقبا طارق النهري كانت مشاهد رائعة ومتميزة ومباراة فنية.

وعن اصعب مشهد قال منذر، : "خلال اعترافب لزوجتي ان احب اخرى، موجها الشكر الي النجم مصطفي شعبان وشركة سينرجي وفريق العمل بشكل عام، بعد الحريق كنا نجلس لمدة ٢٤ ساعة حتي ننهي تصوير احداث المسلسل.

شاهد الفيديو من هنا

أحداث مسلسل المعلم

قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه

وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

وكان اندلع حريق ضخم باستوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني.

وكانت انتشرت نيران حريق استوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلي هروب الأهالي للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث ان أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم .