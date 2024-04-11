سهر الصايغ : مسلسل المعلم حقق صدى رائع وتجمعني كيميا فنية بمصطفي شعبان

قالت الفنانة سهر الصايغ، انها احبت مسلسل المعلم وهو قريب مني، لافتة إلى أن العمل حقق صدى رائع وهذا اسعدني بشدة.

واضافت سهر الصايغ، خلال حلولها في حلقة استثنائية من برنامج واحد من الناس اذيعت في اولي ايام عيد الفطر مع د. عمرو الليثي، انها مع مصطفي شعبان تشكل دويتو وهو فنان رائع وبيننا كيميا وما نقدمه من اعمال ينال استحسان المشاهدين ، مضيفة ان كاتب المسلسل عمرو الدرديري هو من تحدث معي بخصوص العمل ووافقت بشدة حيث كنت معجبة بانه دور غير تقليدي والعمل به كم من التفاصيل الفنية المهمة.

واشارت سهر الصايغ، الي ان شخصية " زمزم " هي امراءة مصرية قوية واجهت المرض بقوة وكانت تهتم بدعم اسرتها في الوقت التي تحتاج فيه الي الدعم ، وان دور وشخصية "زمزم " كان له تأثير كبير لدي المشاهدين وكنا سعداء جدا بذلك وتمنوا عدم موتها خلال الأحداث وان يتم علاجها

وعن مشهد وفاتها، أشارت إلي انه استغرق فترة طويلة وهو مشهد مهم وهو آخر مشهد صورته وهذا كان مهم بالنسبة لي وكنت متأثرة جدا وكان مشهد صعب وأخد مجهود وكان غالب عليها الصمت في وقت الوفاة ، وان الفنان مصطفي شعبان بكى بشدة وهو فنان رائع وإحساسه عالي ومحترف تمثيل ويضيف الي من يعمل معه.

أحداث مسلسل المعلم

قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه

وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

وكان اندلع حريق ضخم باستوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني.

وكانت انتشرت نيران حريق استوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلي هروب الأهالي للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث ان أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم .