مصطفي شعبان : سهر الصايغ ممثلة صادقة ورائعة

قال النجم مصطفي شعبان، انه يهتم جدا بما يقدمه خلال شهر رمضان وان يكون قريبا من المشاهد ولا توجد ألفاظ خارجة، مشيدا بفريق العمل وفي مقدمتهم النجمة سهر الصايغ وهي فنانة محترفة ومخلصة وصادقة وشريكة النجاح مع باقي فريق العمل ومحظوظ بوجود هذه الكوكبة من الفنانين الرائعين وكل واحد منهم مدرسة في التمثيل، وكانت المشاهد عبارة عن منافسة ومباراة فنية بين النجوم طوال احداث المسلسل.

واضاف النجم مصطفى شعبان، خلال حلوله في حلقة استثنائية من برنامج واحد من الناس اذيعت في اولي ايام عيد الفطر مع د. عمرو الليثي، ان الحلقة ال ٢٤ بالمسلسل والتي شهدت وفاة " زمزم" بكيت بشدة من شدة تأثري ، ولا استخدم اي ادوات من أجل البكاء ، نظرا لاني تعرضت لصدمة سابقة بوفاة الراحل علاء ولي الدين ، لانه كان يتحدث معي قبل دقائق من وفاته وهو رفيق كفاح في التمثيل وكانت اقوي وأكبر صدمة اقابلها في حياتي في وقتها ، وبكيت جدا في هذه الحلقة متأثرا بوفاتها وهذه احساس داخلي.

أحداث مسلسل المعلم

قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه

وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

وكان اندلع حريق ضخم باستوديو الأهرام في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل "لوكيشن" تصوير مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني.

وكانت انتشرت نيران حريق استوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلي هروب الأهالي للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث ان أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم .