​​​​​حبس مالك مصنع سناكس للأطفال بالقليوبية

تجري جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع مالك شركة للصناعات الغذائية لإدارته مصنع عشوائي لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.





حبس مالك مصنع مقرمشات سناكس للأطفال بالقليوبية



وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على القائم بإدارة مصنع عشوائي لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إدارة مالك شركة للصناعات الغذائية مصنع عشوائي"بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالي"من متحصلات عمليات البيع" - المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" وضُبط بداخل المصنع "60504" كيس منتج نهائي لمقرمشات الأطفال "سناكس" – 2،190 طن مواد خام "بدون ترخيص" - مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي وعبوات لمكسبات طعم مختلفة "منتهية الصلاحية " - خط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن 9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم – كميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة في أسوان ، ضُبط خلالهم 8.6 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 6 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، و4 قطع سلاح نارى وتنفيذ 795 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، نجحت الحملات في ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس" بحوزة متهمَين، 3 قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمَين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.