مخرج فيلم "ع الماشي": علي ربيع يحترم عمله ويحضر جيداً

كشف المخرج محمد الخبيري، عن بداية التحضيرات لفيلم "ع الماشي" ،قائلا : "بدأت في شهر ٧ الماضي مرحلة الكتابة والتي انتهت في شهر أكتوبر جمعته خلالها جلسات عمل عديدة مع الفنان علي ربيع عملوا على كل مشهد في الفيلم حتى خرج للنور بهذا الشكل الذي سيشاهده الناس.

وأضاف : "الكواليس كانت كوميدية وممتعة للغاية تعامل الجميع بود وكأنهم عائلة واحدة، وعلى ربيع إنسان يحترم عمله ويحضر جيداً، لذا هو لا يخشى المنافسة ويتمنى التوفيق لجميع الأفلام التي تنافس في عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم ع الماشي في أول أيام عرضه

حقق فيلم ع الماشي، في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 134،121 جنيه، ما جعله في المركز الثالث ضمن الأعمال المشاركة في موسم عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم ع الماشي



فيلم ع الماشي، بطولة الفنان علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

قصة فيلم ع الماشي

وتدور أحداث الفيلم، حول (هادي هادي عبد الهادي)، الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

العرض الخاص لفيلم ع الماشي

أقيم العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" في إحدى سينما الشيخ زايد، بحضور فريق العمل وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

آخر أعمال علي ربيع

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع، فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

بالإضافة الى فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.