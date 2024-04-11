آية سماحة: كواليس فيلم ع الماشي لذيذة وكوميدية

قالت الفنانة آية سماحة، أنها متحمسة للغاية للغاية لفيلم ع الماشي لانه كوميدي وممتع، فالأهم لديها هو المشروع، فلقد قرأت السيناريو وأعجبت به بشدة ووافقت على الفيلم والكواليس كانت لذيذة وكوميدية، فكل فريق العمل متعاون جدا.

وكشفت آية سماحة، عن دورها في الفيلم حيث تجسد شخصية مدربة جيم تجمعها قصة حب مع علي ربيع.

إيرادات فيلم ع الماشي

حقق فيلم ع الماشي، في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 134،121 جنيه، ما جعله في المركز الثالث ضمن الأعمال المشاركة في موسم عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم ع الماشي



فيلم ع الماشي، بطولة الفنان علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

قصة فيلم ع الماشي

وتدور أحداث الفيلم، حول (هادي هادي عبد الهادي)، الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

العرض الخاص لفيلم ع الماشي

أقيم العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" في إحدى سينما الشيخ زايد، بحضور فريق العمل وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

آخر أعمال آية سماحة

يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل خال نو وولده نور خالد، الذي خاضت به السباق الرمضاني ٢٠٢٤، يتناول العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، وتدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه في إصلاح ذلك، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية.



مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، تأليف كريم سامي و إخراج محمد أمين