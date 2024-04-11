كريم عفيفي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "ع الماشي"

قال الفنان كريم عفيفي، إنه يلعب شخصية إيشة في فيلم ع الماشي وهو الصديق المقرب لشخصية هادي التي يلعبها علي ربيع والذي يساعده على حل المشاكل.

وأضاف كريم عفيفي، أنها ليست المرة الأولى التي تجمعه بعلي ربيع لذا الكواليس بينهم دائما كوميدية، كما أنه يحب العمل مع الفنان صلاح عبدالله.

إيرادات فيلم ع الماشي أول أيام عرضه

حقق فيلم ع الماشي، في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 134،121 جنيه، ما جعله في المركز الثالث ضمن الأعمال المشاركة في موسم عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم ع الماشي



فيلم ع الماشي، بطولة الفنان علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

قصة فيلم ع الماشي

وتدور أحداث الفيلم، حول (هادي هادي عبد الهادي)، الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

العرض الخاص لفيلم ع الماشي

أقيم العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" في إحدى سينما الشيخ زايد، بحضور فريق العمل وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

آخر أعمال الفنان كريم عفيفي

يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ولد الغلابة"، الذي خاض به السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩ وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتدور أحداثه حول رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً لدى (ضاحي)، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين (ضاحي).

"ولد الغلابة" تدور أحداثه في إطار من الاثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

