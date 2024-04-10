عمرو يوسف لم يستعن بدوبلير فى "شيقو": الفيلم مبذول فيه مجهود كبير

كشف النجم عمرو يوسف، عن كواليس مشاركته في فيلم شقو، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

تحدث عمرو يوسف خلال تصريحاته، قائلاً: الفيلم مبذول فيه مجهود كبير، ومن أول ما شفت السيناريو وأنا كنت متحمس جدا وواثق أن كريم السبكي هيطلع من الفيلم بحاجة محترمة.

عمرو يوسف

وأكد عمرو يوسف أنه لم يستخدم دوبلير خلال الفيلم، رغم صعوبة المشاهد، معلقا: الفيلم في إطار رومانسي وأكشن، وفيه كل ما يحتاجه الجمهور.

فيلم شقو

ويشار إلى أن فيلم شقو من المقرر أن يعرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، أبو المطامير، القناطر الخيرية، وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وقصر ثقافة الوادي الجديد.

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

ويشارك في بطولة فيلم شقو مجموعة من أبرز النجوم منهم الفنان عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربيني، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، يمارسون أعمالا إجرامية خارجة على القانون.

آخر أعمال عمرو يوسف

يصور عمرو يوسف في الوقت الحالي فيلم ولاد رزق 3، حيث يضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، ماجد الكداوني، آسر ياسين، محمد ممدوح، علي صبحي، أسماء جلال، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، ويتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

من ناحية أخري، يعد فيلم المنجم ثاني تعاون بين عمرو يوسف والمؤلف صلاح الجهيني بعد فيلم ولاد رزق ونجاحه في السينمات.

يحضر عمرو يوسف مع المخرج تامر محسن مسلسل سيد الزمالك، المأخؤذة عن رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، وحققت الرواية نجاحًا كبيرًا مع الجمهور.