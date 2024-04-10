انتشال جثة الطفلة الغارقة فى بحر يوسف بالفيوم

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالفيوم من انتشال جثة الطفلة سدرة ف 4 سنوات التى سقطت فى ترعة بحر يوسف بالقرب من قرية هوارة عدلان فى مركز الفيوم بعد قرابة 10 ساعات من البحث .

وكانت الطفله قد لقيت مصرعها غرقا في مياه بحر يوسف، بقرية هوارة عدلان بدائرة مركز الفيوم ، انزلقت قدمها وسقطت في المياه وفشلت في الخروج ، وحاول عدد من الأهالي انتشالها أو العثور على جثمانها الا ان محاولاتهم باءت بالفشل ، تم ابلاغ اجهزة الامن وانتقلت قوات الانقاذ النهرى لمحاولة انتشال الجثة , تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، اخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتلقيه بلاغ من أهالي قرية هوارة عدلان ، بسقوط طفله تدعي " سدرة . ف 4 سنوات في مياه بحر يوسف الرابط بين قرية هوارة عدلان ومدينة الفيوم .

على الفور تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الفيوم ووصول قوات الإنقاذ النهري، والتوجه لمكان الواقعة محل البلاغ، وبعد قرابة 10 ساعات من البحث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفله.تم تحرر محضر بالواقعة النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى وقت سابق اليوم عثرت أجهزة الأمن بالفيوم على جثة شاب يدعى عبد الناصر جمال يبلغ من العمر 17 سنة مقتول وملقى في ارض زراعيه بعزبة الشبلي التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بارض زراعيه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم العثور الجثة ونقلها الى مستشفى اطسا المركزي.

تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل على "توك توك" وأضافت التحريات أنه تم استدراجه من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوك توك" وألقوا بجثمانه في أحد الحقول الزراعية.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب انتهاء التشريح وتولت التحقيق.