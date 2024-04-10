حملات مكثفة من إدارة العلاج الحر بمحافظة الإسماعيلية

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة هبة طه مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، بحملة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الإسماعيلية وذلك في أولى أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جانبها صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة؛ وذلك للتأكد من مدى جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال أي حالات طوارئ وكذلك انتظام سير العمل بها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري ١٤٤٥ هـ.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصحي وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.