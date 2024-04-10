أفضل الأماكن لفسحة العيد في الأقصر

تشتهر مدينة الأقصر او مدينة المئة باب، بالمزارات السياحية، إذ لا تخلو المدينة من المزارات الأثرية في كلتا ضفتيها الشرقية كانت أو الغربية، إلا أن تلك المدينة الساحرة لم تقتصر عوامل الجذب فيها على الآثار فحسب، بل وتضم بين جنباتها مزارات ترفيهية؛ تتضمن أنواع متعددة للأنشطة.. وتستعرض بوابة الوفد أبرز أماكن المزارات في الأقصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

أولا البر الشرقي_ مزارات سياحية:

_ معبد الأقصر

_ معابد الكرنك

_ متحف الأقصر

_ متحف التحنيط

ساحة أبو الحجاج_ تصوير أسماء حموده

ثانيا: البر الشرقي_ الأماكن الترفيهية:

_ كورنيش النيل: ويعتبر أكبر متنزه لأهالي المحافظة وزائريها، إذ تتوفر اللنشات النيلية، والتي تبحر في رحلات نيلية البرين الغربي والشرقي بنهر النيل.

_ متنزه الندى لاند:

ويضم مدينة ملاهي، وأكوا بارك، وساحات خضراء، ومشاهدة الحيوانات.

_ مدينة المنصوري: وتضم ملاهي وألعاب وكافية.



معبد الأقصر_ تصوير أسماء حموده

أما مزارات البر الغربي وتشمل:

_ وادي الملوك

_ مدينة هابو

_ تمثالا ممنون

_ معبد الرامسيوم

_ دير المدينة

_ وادي الملكات

أما مزارات البر الغربي الترفيهية:

_ البالون الطائر: وهو من أمتع الرحلات الترفيهية في الأقصر، حيث تستغرق مدة رحلات البالون الطائر حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي حيث موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.

_ جزيرة الموز:

تتمتع بمظاهر طبيعية خلابة؛ فلم تقتصر على وجود الموز فقط، بينما يمكن عمل رحلة نيلية، وزيارة المطاعم النوبية على ضفاف الجزيرة، ومشاهدة الحيوانات البرية في الجزيرة.



_ كما يمكن الاستمتاع بأكلات شهية بمطاعم محيط تمثالي ممنون، والتقاط الصور التذكارية بمحيط المكان.













