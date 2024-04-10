كيفية النجاة من سرطان القولون.. خبراء يوضحون

من الممكن تقليل الوفيات الناجمة عن سرطان القولون، وكذلك تقليل احتمالية تكرار المرض، عن طريق تناول المكسرات، تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من جامعة ييل.

ووجد هؤلاء الخبراء أن تناول الجوز والكاجو واللوز يزيد بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة من سرطان القولون، ويستند استنتاج الباحثين على ملاحظات لمدة 7 سنوات لـ 826 مريضا.

أظهرت دراسة لنمط حياة المرضى أن الأشخاص الذين يستهلكون المكسرات بشكل منهجي كل أسبوع يعانون من انتكاسات المرض بشكل أقل من أولئك الذين لم يأكلوها، وعلى وجه الخصوص، حسب حسابات الأطباء، فإن تناول 60 جرامًا من المكسرات أسبوعيًا يقلل من خطر ظهور الورم مرة أخرى بنسبة 42٪.

تم تحقيق تأثير أكثر وضوحًا من خلال تناول البندق، وكان المرضى الذين تناولوها أقل عرضة للإصابة بمرض سرطان القولون بنسبة 46٪.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن تناول المكسرات يقلل معدل الوفيات الناجمة عن سرطان القولون بنسبة 57%.

ووجدت الدراسة أنه من بين مرضى سرطان القولون، فإن أولئك الذين لديهم مقاومة للأنسولين كانوا أكثر عرضة للوفاة في هذه الحالة، لا تستجيب خلايا الجسم للنشاط الطبيعي لهرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بارتفاع السكر في الدم، ومرض السكري، واضطرابات التمثيل الغذائي المختلفة وفي المقابل، أدى تناول المكسرات إلى تقليل احتمالية إصابة الشخص بمقاومة الأنسولين.

وقال مؤلفو المشروع: "إن المكسرات بالإضافة إلى النشاط البدني، واتباع نظام غذائي منخفض السكر، والحفاظ على وزن صحي للجسم هي العوامل الرئيسية في مكافحة مرض خطير مثل سرطان القولون والمستقيم".

سرطان القولون

سرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون، والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها. أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.

يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

لا تسبب السلائل في الغالب ظهور أعراض ولهذا السبب، يوصي الأطباء بالخضوع لفحوص منتظمة للبحث عن السلائل في القولون، إذ يساعد العثور على السلائل واستئصالها الوقاية من سرطان القولون.