خطر أزمة ارتفاع ضغط الدم.. أطباء يقسموها إلى فئتين

أزمة ارتفاع ضغط الدم هي زيادة حادة في ضغط الدم يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، ويؤدي الارتفاع الشديد في ضغط الدم، وضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) الذي يبلغ 180 ملليمترًا من الزئبق (Hg) أو أعلى وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) الذي يبلغ 120 ملليمترًا من الزئبق (Hg) أو أعلى، وإلى إتلاف الأوعية الدموية تصبح ملتهبة وقد تتسرب السوائل أو الدم.

وكما قال الخبراء لموقع MedicForum، نتيجة لذلك، قد لا يتمكن القلب من ضخ الدم بشكل فعال.

تنقسم أزمة ارتفاع ضغط الدم إلى فئتين: عاجلة وطارئة وتحدث حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة عندما يكون ضغط دمك مرتفعًا للغاية، لكن طبيبك لا يشك في أن لديك أي ضرر لأعضائك، وقد تشمل علامات وأعراض حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة ما يلي: ارتفاع ضغط الدم، والصداع الشديد، والأرق الشديد، وضيق التنفس.

تحدث أزمة ارتفاع ضغط الدم الطارئة عندما يكون ضغط دمك مرتفعًا للغاية ويتسبب في تلف أعضائك، يمكن أن تؤدي أزمة ارتفاع ضغط الدم الشديد إلى مضاعفات تهدد الحياة، مثل: تراكم السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية) أو تورم الدماغ أو النزيف.

إذا شعرت بارتفاع حاد في ضغط الدم، فاطلب العناية الطبية الفورية، وقد يشمل علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم دخول المستشفى للعلاج بالأدوية عن طريق الفم أو الوريد.

توصل العلماء إلى طريقة لإنقاذ الأوعية الدموية في جسم الإنسان من تصلب الشرايين وتخليص الجسم من الكولسترول الضار الذي يؤثر على حالة الأوعية الدموية.

ما هي ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم، في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة، ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.