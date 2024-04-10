وفاة الفيزيائي بيتر هيجز.. تنبأ بوجود الجسيم الإلهي

توفي بيتر هيجز، عالم الفيزياء الذي تنبأ بوجود جسيم بوزون هيجز، عن عمر ناهز 94 عاماً بسبب اضطراب في الدم. عمله الذي يقترح الجسيم - ويظهر كيف ساعد في إعطاء كتلة لبعض المواد - فاز بجائزة نوبل في عام 2013. ويشار إلى بوزون هيجز بشكل غير رسمي باسم جسيم الرب، نسبة إلى كتاب ألفه ليون ليدرمان الحائز على جائزة نوبل.

جاء هيجز بهذه الفكرة في أوائل الستينيات كمحاولة لتفسير سبب امتلاك الذرات كتلة في المقام الأول. لم يحظ البحث بأي اهتمام في المجلات العلمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن القليل من الناس فهموا هذا المفهوم، ولكن تم نشره أخيرًا في عام 1964. وكانت هذه مجرد نظرية في ذلك الوقت، ولكنها أدت إلى سباق دام 50 عامًا لإثبات جسيم بوزون هيغز. موجود فعلا.

حقق العلماء نجاحًا كبيرًا في عام 2012، وذلك بفضل الفيزيائيين الذين يعملون في مصادم الهادرونات الكبير في CERN في سويسرا. استغرق الأمر أربع سنوات من التجارب، ولكن تم اكتشاف جسيم بوزون هيغز أخيرًا، مما أثبت أفكاره وأضاف قطعة لغز كبيرة إلى مجموعة المعرفة في فيزياء الجسيمات المعروفة باسم النموذج القياسي.



في واقع الأمر، افترض علماء الفيزياء النظرية الحديثة وجود ما يصل إلى خمسة جسيمات بوزون هيجز التي تملأ ما يسمى الآن مجال هيجز. ويأمل العلماء في استخدام بوزون هيجز للعثور يومًا ما على دليل على وجود المادة المظلمة بعيدة المنال.

وكتبت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح جائزة نوبل، عن أهمية اكتشافه قبل الحفل في عام 2013. “حتى عندما يبدو الكون فارغا، فإن هذا المجال موجود. وبدونه لن نكون موجودين، لأنه من الاتصال بالمجال تكتسب الجسيمات كتلة. وقد تم تقاسم جائزة نوبل مع فرانسوا إنجليرت، وهو عالم فيزياء نظرية بلجيكي ساهم عمله في عام 1964 في هذا الاكتشاف.

قال هيجز ذات مرة: "في البداية لم تكن لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم اكتشاف اكتشاف في حياتي". وترك وراءه ولدين، كريس وجوني، وزوجة ابنه سوزان وحفيدين. وزوجته السابقة جودي، عالمة لغويات أستاذ توفي عام 2008.