حريق هائل بأحد المحلات يتسبب فى خسائر فادحة بعقاران غرب الإسكندرية

شهدت منطقة البيطاش غرب الإسكندرية حادث مروع اثر نشوب حريق هائل في محل للملابس الجاهزة، بشارع السماليهي في منطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، وامتد الحريق الي ثلاث محلات اخري بالإضافة إلي جزء من محل أللبان شهير بالمنطقة.

كما امتدت النيران الي واجهه عقارين مجاورين للحريق وتسبب الحريق في إخلاء العقار المندلع فيه الحريق بالاضافة الي عقارين اخرين بسبب الدخان الكثيف و السنة اللهب المندلعة تسببت في حالة إختناق لعدد كبير من قاطني العقارات.

وكان مأمور قسم شرطة الدخيلة قد تلقى اخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورد بلاغ بنشوب حريق هائل بشارع السماليهي 1 بالبيطاش الرئيسي.

انتقل رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها، وسيارات الاطفاء والاسعاف.

وجري الدفع ب 6 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك ومازالت السيطرة عليه مستمرة، وحصر الحريق في المناطق المندلعة بها، ومعالجة الحالات المصابة بأختناق بواسطة سيارات الإسعاف المتواجده في المكان.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بمحل للبدل والملابس الجاهزة بالدور الاول كان يستخدم كافية سابقا، واندلع الحريق في المحل بسرعه نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال وغلق المحل في أول أيام عيد الفطر وامتدت النيران ل3 محلات مجاورة ووواجه 3 عقارات وجري إخلاء العقارات من قاطنيها بسبب الدخان وجري السيطرة على الحريق.