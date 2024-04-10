الشوط الأول.. أتلتيكو مدريد يتقدم على بوروسيا دورتموند بثنائية

تقدم أتلتيكو مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل رودريغو دي بول هدف التقدم لأتلتيكو مدريد بكرًا عند الدقيقة 4 من الشوط الأول، ثم أضاف سامويل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 32 .

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – خوسيه خيمينيز – أكسيل فيتسيل

الوسط: صامويل لينو – رودريجو دي باول – كوكي – ماركوس يورينتي – ناويل مولينا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو موراتا