أتلتيكو مدريد وجهًا لوجه أمام بروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب سيفتاس ميتروبوليتانو، مساء اليوم، مباراة قوية ستجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني، ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

واستطاع أتلتيكو مدريد، حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعدما تغلب على إنتر في الدور الماضي، ووصل بوروسيا دورتموند إلى ربع النهائي من بوابة آيندهوفن الهولندي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة أتلتيكو مدريد وبورسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق علي محمد علي.