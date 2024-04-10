4 أضرار محتملة للأعضاء بسبب ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد، المعروف أيضًا باسم حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة، أضرارًا معينة للأعضاء الداخلية.

ارتفاع ضغط الدم الذي قد يعاني منه الشخص في كثير من الأحيان لا تظهر عليه أعراض ملحوظة، ولكن ارتفاع ضغط الدم الشديد الناجم عن حالة طارئة من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى بعض العلامات التحذيرية، ويحذر خبراء من جامعة ميشيغان الطبية، وهي جزء من جامعة ميشيغان للصحة، من هذا الأمر.

وعندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا باستمرار، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لدفع الدم عبر الجسم وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب ذلك نوبة قلبية.

عند الحديث عن أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد كمظهر من مظاهر ارتفاع ضغط الدم الطارئ، يوضح الأطباء أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتلف الأعضاء الذي تسببه هذه الحالة.

وقال الخبراء: "إن ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير يمكن أن يسبب ضررا للدماغ أو القلب أو العينين أو الكلى".

تشمل أعراض هذا الضرر التغييرات التالية في صحة الشخص.

خدر

عدم وضوح الرؤية

ألم صدر

صداع قوي

الارتباك



ما هو نطاق ضغط الدم الذي يعتبر طبيعيا وما الذي يعتبر مرتفعا؟

ويعتبر ضغط الدم مرتفعاً إذا كان 140 على 90 أو أعلى (150 على 90 أو أعلى إذا كان عمر الشخص أكثر من 80 عاماً).



ويعتبر ضغط الدم المثالي بين 90/60 و120/80، وقراءات ضغط الدم بين 120/80 و140/90 قد تعني أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويجب أن تبقيه تحت السيطرة من الآن فصاعدا."

لتقليل ارتفاع ضغط الدم في المراحل الأولى من ارتفاع ضغط الدم، تحتاج إلى التحرك بشكل كافٍ والالتزام بنظام غذائي معين.

توصي Mayo Clinic بأن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحد الأدنى من الدهون المشبعة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بمقدار 10 إلى 11 نقطة.

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم، في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي)، تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.