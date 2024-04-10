مسلسل الحشاشين يبهر الجمهور بمواصفات عالمية في تنفيذ الأكشن

نجح مسلسل الحشاشين فى إبهار الجمهور بمواصفات عالمية فى تنفيذ مشاهد الأكشن خاصة بالحقب التاريخية التي تستدعى تنفيذ معارك ضخمة بأحداثها، وظهر ذلك جليًا فى معركة الليل حينما استطاع حسن الصباح والحشاشين مباغتة السلاجقة وهزيمتهم شر هزيمة وسط صورة مبهرة استخدم فيها بيتر ميمى والقائمين على المسلسل تقنيات مميزة ولوحة مبهرة في الصورة جعلت المشاهد في قلب المعركة.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

وعُرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

وشهدت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الحشاشين، وفاة حسن الصباح بعد عزله في قلعة الموت بخدعة من خادمه برزك أوميد.

ظهرت شيري عادل في دور خديجة ابنة الصباح وهي في سن متقدمة وحاولت الوصول لوالدها لكن برزك كان يمنعها حتى تمكنت من رؤيته وكان في حالة سيئة ويعاني من العجز والخرف.

ورحل حسن الصباح في قلعة آلموت وبعدها بسنوات دخل المغول وتمكنوا من اقتحامها واختراق حياة الباطنيين.

وشهد المسلسل قوع خدعة كبيرة من برزة أوميد تجاه حسن الصباح وابنه الهادي لفرض سيطرته على قلعة آلموت.

وأقنع برزك أوميد حسن الصباح أن ابنه الهادي صعد مع الملائكة إلى السماء بعدما اختفى من القلعة ورفض أي رواية أخرى لما حدث له.

فقد حسن الصباح الأمل في خلافته بعدما قتل برزك أوميد ابنة الراعي وابنها الرضيع الذي كان يحضره مولانا ليكون خليفة له.

وظهر حسن الصباح في نهاية الحلقة وهو في مرحلة متقدمة من العمر بعدما أعلن نفسه سجين قلعة آلموت وبرزك أوميد.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.