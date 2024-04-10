حزن بقرية صالحجر بسبب غرق شابين بنيل بسيون وقوات الإنقاذ تنتشل جثتيهما

فى أول أيام عيد الفطر المبارك، غرق شابان بنيل بسيون بنطاق قرية صالحجر، أثناء قيامهما باللهو مع زملائهما احتفالا بعيد الفطر.



وتمكنت فرق الإنقاذ والدفاع المدنى من انتشال الجثتين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بلاغا بغرق كل من محمد اسماعيل 15 س وعلى محمد 18س بفرع النيل بنطاق قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون.



وانتقلت قوات الدفاع المدني والإنقاذ وتم انتشال الجثتين وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثتين وتولت التحقيق.

وتسود حالة من الحزن بين أهالى قرية صالحجر على اثر غرق الشابين وتشييع جثمانيهما لمثواهما الأخير.