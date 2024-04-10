مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان و برشلونة بتاريخ 2024-04-10 يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بتاريخ 2024-04-10 يلا شوت في دوري أبطال أوروبا ، وفي مقابلة مثيرة ومنتظرة في إطار دوري أبطال أوروبا، يتواجه الفريقان العريقان باريس سان جيرمان وبرشلونة، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي التي ستقام على أرضية ملعب حديقة الأمراء. يأتي هذا اللقاء وسط توقعات كبيرة وحماس شديد من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق أمامهم نحو العبور إلى المربع الذهبي ومنافسة على لقب البطولة الأبرز في أوروبا.

لدى باريس سان جيرمان دور هام للغاية في هذه المواجهة، حيث يدخل المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقاط مريح، وهذا يضعه في موقف مريح نسبيًا ويعزز من ثقته قبل خوض هذا الاختبار الأوروبي الصعب. يسعى فريق العاصمة الفرنسية للمحافظة على سلسلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، وذلك بهدف الاقتراب أكثر من تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي يفتقده منذ فترة طويلة.

من جانبه، يسعى برشلونة للعودة بقوة إلى الساحة الأوروبية بقيادة أسطورته السابق تشافي هيرنانديز. بعد فترة من الانتكاسات والتحديات، يبدو الفريق الكتالوني في تحسن مستمر تحت قيادة تشافي، ويتطلع الجميع إلى رؤية تألق الفريق مجددًا في البطولة الأوروبية. يعلم البلاوغرانا جيدًا أن المباريات الخارجية في دوري الأبطال تحمل أهمية كبيرة، وبالتالي فإنهم يسعون جاهدين لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبهم، تمهد الطريق لهم نحو بلوغ المراحل القادمة من البطولة.

تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي بعد تجاوزه عقبة ريال سوسيداد في دور الستة عشر، في مباريات شهدت تألق الفريق الباريسي وقدرته على تحقيق الانتصارات بثبات وثقة. من جهة أخرى، واجه برشلونة منافسة قوية من نابولي في الدور السابق، لكنه نجح في تخطي هذه العقبة والتأهل إلى الدور ربع النهائي بفضل إصراره وتفاني لاعبيه.

تتوقع الجماهير المتواجدة في المدرجات والمشجعين حول العالم مباراة مثيرة ومفعمة بالحماس والتشويق، حيث يلتقي العملاقان الأوروبيان في مواجهة تاريخية تجمع بين الإثارة والجودة الفنية. إن اللقاء بين باريس سان جيرمان وبرشلونة يعد من أبرز اللقاءات في هذا الموسم، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءًا مميزًا يرضي تطلعات الجماهير ويسجل اسميهما بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة.

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر .. اضغط هنا

بالتالي، يبقى السؤال المحوري هو: هل سيتمكن برشلونة من تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه والعودة بأمال قوية للتأهل؟ أم ستستمر قوة باريس سان جيرمان وتؤكد تفوقها الحالي على المستوى الأوروبي؟ الإجابة ستكون محل انتظار الجماهير العالمية لحظة بلحظة في هذا اللقاء المنتظر.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراخو- كوبارسي- جول كوند.

خط الوسط: جوندوجان- فيرمان لوبيز- كريستينسن.

وفي الهجوم: لامين يامال- ليفاندوفسكي- رافيني.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: إيمري- دانيليو- بيرالدو- هيرنانديز

خط الوسط: فابيان رويز- فيتنيا- أسينسيو.

وفي الهجوم: كيليان مبابي- جونزالو راموس- عثمان ديمبيلي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تمتلك قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة.