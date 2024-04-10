الإنقاذ النهري بالفيوم يبذل جهوده لانتشال جثمان طفلة غرقت في بحر يوسف

لقيت طفله بالفيوم مصرعها غرقا في مياه بحر يوسف، بقرية هوارة عدلان بدائرة مركز الفيوم، انزلقت قدمها وسقطت في المياه وفشلت في الخروج، وحاول عدد من الأهالي انتشالها أو العثور على جثمانها إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، تم إبلاغ أجهزة الامن وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمحاولة انتشال الجثة, تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بتلقيه بلاغ من أهالي قرية هوارة عدلان دائرة المركز ، بسقوط طفله تدعي " سدرة . م " 4 سنوات في مياه بحر يوسف الرابط بين قرية هوارة عدلان ومدينة الفيوم.

على الفور تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الفيوم واستدعاء قوات الإنقاذ النهري، والتوجه لمكان الواقعة محل البلاغ، وتقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الطفله داخل المياه وتبذل جهودها لانتشال الجثة .وتم تحرر محضر بالواقعة النيابة العامة التى تولت التحقيق.

العثور على شاب قتيل وسط الزراعات

وفى وقت سابق اليوم عثرت أجهزة الأمن بالفيوم على جثة شاب يدعى عبد الناصر جمال يبلغ من العمر 17 سنة مقتول وملقى في ارض زراعيه بعزبة الشبلي التابعه للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بارض زراعيه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم العثور الجثة ونقلها الى مستشفى اطسا المركزي.

تم تشكيل فريق بحث وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل على "توك توك" وأضافت التحريات أنه تم استدراجه من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوك توك" وألقوا بجثمانه في أحد الحقول الزراعية.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب انتهاء التشريح وتولت التحقيق.