عبير صبري بيبجامة العيد وخصر مكشوف (صور)

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة في أول أيام عيد الفطر المبارك تميل للجرأة، وهذا ما جعلها تتصدر انتباه رواد السوشيال ميديا.

وبدت عبير صبري بإطلالة جريئة تكشف عن شخصيتها المتمردة المحبة لتغيير بشكل دائم بين مختلف الأوقات، حيث ارتدت بيجامة كشفت عن نحافة خصرها، صممت من الساتان الأسود مزينه بإطار أبيض ناعم.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها ونسقت حقيبة يد صممت من الجلد الطبيعي باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة كعكه لأعلى ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه لتعكس جمال ملامحها.

والجدير بالذكر ان انتهت عبير صبرى من تصور مشاهدها الأخيرة من مسلسل "حدوتة منسية" المقرر عرضه يوم السبت الموافق 27 يناير على قناة CBC، ضمن أعمال الموسم الشتوى موضحة أنها تجسد شخصية شعبية تدعى دهب ومتزوحة من هشام إسماعيل وتدخل في مشاكل عائلية مع حماتها سوسن بدر خلال أحداث العمل.

عبير صبري

عبير صبري من مواليد 14 مارس 1971، ممثلة ومقدمة برامج مصرية.

عن حياتها

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994.

الاعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.