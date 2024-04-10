الغيابات تضرب اتحاد جدة قبل نهائي السوبر السعودي أمام الهلال

ينتظر عشاق اتحاد جدة مواجهة نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال، في المباراة التي يشهدها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الاتحاد في السابعة والنصف من مساء الغد الخميس بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني اتحاد حدة من غيابات عديدة في جميع المراكز قبل مواجهة الهلال في نهائي السوبر السعودي، مما يجعل هناك صعوبة كبيرة أمام المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد قبل المباراة.

غيابات اتحاد جدة أمام الهلال بكأس السوبر السعودي

يفتقد الاتحاد لخدمات عدد من اللاعبيت وعلى رأسهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو وأحمد بامسعود وأحمد شراحيلي، بالإضافة إلى تأكد غياب كل من زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي، لمشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي.