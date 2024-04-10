فريق طبى يتابع سير العمل بمستشفي قنا العام أول أيام العيد

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية في أول أيام عيد الفطر المبارك بالمرور علي مستشفي قنا العام، وأوضح الدكتور محمد أن الفريق راجع خطة التشغيل وتواجد الكوادر الطبية اللازمة من الأطباء والصيادلة والتمريض والفريق المعاون.

كما راجع الفريق جدول النوبتجيات بالمستشفي وتابع جاهزية الإستقبال بالمستشفي لإستقبال أي حالات طوارئ أو حوادث وتوافر رصيد كافي من مستلزمات الطوارئ والأمصال.

وأشار بدران إلي تفقد الفريق لأقسام الباطنة ، الحضانات ، الرعاية المركزة ، الغسيل الكلوي ، النساء، الجراحة للإطمئنان علي المرضي وعلي الرعاية الصحية المقدمة لهم.

هذا وقد راجع فريق المديرية جاهزية بنك الدم وتوافر أرصدة كافية من الفصائل المختلفة للدم ومشتقاته.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية قد أعدت خطة مراجعة ومتابعة لمنافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة والتي بدأها الفريق الإشرافي بالمرور أمس علي مستشفيات قوص ونقادة.

وإستكمال الفريق جولاته علي باقي المستشفيات بهدف التأكد من تقديمها الرعاية اللازمة للمترددين عليها وإلتزامها بتقديم خدماتها بصورة مرضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة طوال أيام العيد.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وشدد الداودي، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد. كما وجه محافظ قنا على رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ووجه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

مشددا على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.

فيما أنهت مديرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.