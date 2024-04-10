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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هيثم نبيل يعلن عن موعد طرح أحدث أغاني ألبومه "زي زمان"

هيثم نبيل
هيثم نبيل

أعلن المطرب هيثم نبيل، عن موعد طرح ثالث أغاني ألبوم "زي زمان"، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشر هيثم نبيل البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه بقوله: "كليب مش فارقلي، هيثم نبيل، ثالث أغاني ألبوم زي زمان، سوف يجري طرحه غدا على يوتيوب وجميع منصات الأغاني، كلمات كريم سامي - هيثم نبيل - توزيع زووم، ألحان هيثم نبيل".

أغاني ألبوم زي زمان

وطرح هيثم نبيل مؤخرا، أغنية تحمل اسم "كان لينا ناس"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه الجديد "زي زمان"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.

كما طرح أيضا أغنيه "دب هب" من ألبوم "زي زمان"، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

وقال هيثم نبيل:" بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبديا سعادته بالتعاون مع روتانا في أولى اغانيه، التي اعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة".

 

 

 

الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من المسلسلات، كما قدم عدة أفلام منها "هارلي"..

 

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