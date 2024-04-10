أسامة الأزهري: العيدية عادة محببة بها معنى نبوي وإنساني حنيف (فيديو)

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن العيدية تدخل السرور على الأطفال، وهي من العادات المحببة، وفيها معنى نبوي وإنساني حنيف، خاصة أن الأشد احتياجا للشعور بفرح شعائر الله هم الأطفال.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "زمان كنا بناخد العيدية ودلوقتي لازم نعطيها وندخل السرور على الناس، بداخلنا طفل يريد العيدية مهما كبر في السن".

وأضاف: "عند تهنئة أساتذتى بالعيد، أداعب بعضهم وأطلب منهم العيدية وألح على أخذها، أقول له مازلت زي زمان منتظر العيدية، يقولي كبرت، لكني أصر على أخذها، بداخلي طفل صغير أفرح بالعيدية، وأطلب زيادتها مع مرور السنين".

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

إقبال المواطنين على ممشى أهل مصر

وشهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاستمتاع بالجلوس على نهر النيل، بالتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يضم الممشى خدمات عديدة بداية من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو.

وشهد الممشى إقبالًا كبيرًا من المواطنين وخاصة الأطفال حيث بدأوا فى التوافد منذ الصباح الباكر وذلك من خلال التقاط الصور التذكارية والسيلفى والتنهزه على الممشى.

يذكر أنه قد أدى منذ قليل الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفى محمود صباح اليوم الأربعاء وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم.

وقد تعددت مظاهر الاحتفال بالعيد حيث قام المواطنون بالتقاط الصور، وحملوا البلالين للتعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الأربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.