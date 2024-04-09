عيد الفطر المبارك.. أصل العيدية وأسماؤها المختلفة

عيد الفطر المبارك 2024.. تهتم الكثير من الأسر المصرية بالاحتفال بعيد الفطر المبارك وإعطاء أطفالها العيدية، حيث تختلف قيمتها حسب عمر الطفل، لذلك ينتظرها الأطفال من عيد لآخر ويفرحون بها ويحرصون على جمعها لشراء ما يحلو لهم من ألعاب وحلوى، وغيرها.

ومع الحرص الكبير على هذه العادة، لا يعرف الكثير من الأشخاص أصل العيدية، وأسماءها المختلفة.

أصل تسمية "العيدية"

أصل تسمية "العيدية" يرجع إلى كلمة "العيد" التي تشير إلى عيد الفطر أو عيد الأضحى.

يقال أيضًا إن أصلها يرجع إلى كلمة "العود" التي تشير إلى عود الصليب عند المسيحيين.

أصل العيدية وأسماؤها المختلفة

كشفت بعض الأقاويل إلى أن العيدية أصلها يعود للعصر الفاطمى، حيث كانت توزع النقود والثياب على الشعب، بحلول العيد.

وكانت تعرف بمسميات مثل، "الرسوم" و"التوسعة"، وكان الأمراء يحرصون على تقديم العيدية للأطفال على هيئة دنانير ذهبية، ونقود للأطفال وهدايا .

العيدية فى العصر العثمانى

تطور شكل العيدية فى العصر العثمانى، واتخذت شكل الدنانير الذهبية والتى كانت تقدم على هيئة هدايا للأطفال.

عرفت بـ"الجامكية" فى العصر المملوكى

ذكرت بعض الروايات التاريخية إن "العيدية" عرفت فى العصر المملوكي، وكانت تعرف باسم "الجامكية"، أى المال المخصص لشراء الملابس حسب ما ذكرته بعض الأقاويل والتي أشارت أيضًا إلى أن العيدية كانت توزع حسب المكانة الاجتماعية للشخص.

وكان أصحاب المقامات العليا مثل الأمراء توزع عليهم دنانير ذهبية، وطعام فاخر وقطع حلوى، وكانت تعطى على سبيل هدية من الحاكم.

هدايا ونقود فى العصر الحديث

ومع تقدم العصر أختلفت أشكال العيدية، وأصبحت تقدر حسب الفئة العمرية والمكانة الاجتماعية، فمثلاً يحرص كبار الأسرة على إعطاء نقود للأطفال ويحرص الخطيب على إعطاء نقود مع بعض الهدايا لخطيبته عند زيارتها في عيد الفطر.

نقود وبعض الهدايا

ويحرص الزوج على إعطاء زوجته عيدية عبارة عن نقود وبعض الهدايا، ولم تقتصر العيدية فقط داخل الأسرة على الأسرة بل يحصل الشباب على عيدية عبارة عن نقود قيمتها أعلى من القيمة المالية التي توزع على الأطفال.