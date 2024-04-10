رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خليني أشوفك"

كشف الفنان رامي جمال، عن أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "خليني أشوفك"، عبر حسابه الرسمي بمواقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، عبر قناته بمنصة "يوتيوب".

تعليق رامي جمال على أغنية "خليني أشوفك"

ونشر رامي جمال الأغنية، وعلق عليها بقوله: "خليني أشوفك حاليا على قناتي على اليوتيوب، كل عيد وأنتم طيبين، يا رب يعجبكم الألبوم.. خليني أشوفك كلمات زياد حسن - ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، الفيديو من إخراج ريان الفايز".



واستأنف رامي جمال، نشاطه الفني بعد فترة إجازة طوال شهر رمضان.

وكان رامي جمال قد أعلن منذ أيام، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، توقف نشاطة الفني في رمضان، قائلا: "وحشتوني جدا، وإن شاء الله ميعادنا بعد رمضان، وسؤال مهم: هل تحبون ألبوما كاملا أم أغاني سنجل كل أسبوع؟".

وكانت حققت أغينية رامي جمال وفريد “أهي مشيت” نجاحًا كبيرًا على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وتصدرت التريند.

وكان كشف الفنان رامي جمال عن استعداده، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «دوخناك يافراق»، حيث يتعاون فيها مع زوجته نريمان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.

حيث شارك رامي جمال جمهوره البوستر الرسمي لأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وعلق قائلا: «#دوخناك _يافراق اغنيه حاصله في كل البيوت حوالينا حبيت اغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بان الفن يبقي هوايه ليها مش احتراف«.

وأضاف: «وعشان كده كل فتره لازم يبقي ليها تراك محترم ووعد مني هتحبوا الاغنيه اوي وهتحبوا كل الخطوات الجايه اللي مجهزهالكم البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات ايمن عز والحان محمود انور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي ميعادنا يوم ٧ الساعه ٧ أن شاء الله».