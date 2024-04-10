بأول أيام العيد.. مقتل سيدة على يد زوجها بـ"فأس" في قنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، أول أيام العيد على يد زوجها ضربًا بآلة حادة "فأس"، في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

في أول أيام العيد.. مقتل سيدة على يد زوجها بـ"فأس " في قنا

البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة في قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية تبين مصرع السيدة "ع" ربة منزل على يد زوجها الذي هشم رأسها بـ الفأس أول أيام عيد الفطر المبارك في قرية السمطا مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

العثور على جثة سائق توك توك مقتولا في الفيوم

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، من العثور على جثة شاب يدعى عبد الناصر جمال يبلغ من العمر 17 سنة، مقتول وملقى في أرض زراعية بعزبة الشبلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى بأرض زراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى اطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل سائق توك توك، وأضافت التحريات أنه جرى استدراج الشاب من قبل مجهولين، من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوك توك" وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا "التوكتوك" وألقوا بجثمان الشاب في أحد الحقول الزراعية، وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وأخطرت النيابة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

دفن جثة سيدة لقيت مصرعها في الغربية

كما أمرت النيابة العامة، بالتصريح بدفن سيدة في العقد الرابع من العمر لقيت مصرعها بعد أن صدمتها تريلا أثناء عبورها الطريق بالطريق الزراعي أمام مدخل ميت حبيش البحرية داخل مركز طنطا وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل في العقد الرابع من عمره إثر حادث اصطدام تريلا بها أمام مدخل ميت حبيش بمدينة طنطا وذلك عند مرورها الطريق لشراء ملابس العيد من المحلات الموجودة بطنطا.