المصريون بالنمسا يحتفلون بعيد الفطر وإقامة الصلاة باللغتين "العربية والألمانية"

رغم برودة الجو..

احتفلت الجالية المصرية في النمسا، بعيد الفطر المبارك، فمنذ الصباح توافد الكثير منهم على المركز الإسلامي بفيينا، لأداء صلاة العيد مع الأهل والأصدقاء، رغم برودة الجو في النمسا، لإحياء الطقوس المصرية مثل ذويهم في الداخل، والتغلب على تحديات الغربة.

وبدوره قال شعبان ابو يوسف، عضو مجلس ادارة ملتقى شباب مصر بالنمسا، إنه نظراً لتوافد وتزاحم المصليين أعلنت ادارة المسجد إقامة صلاتين للعيد الاولي باللغة العربية يخطب فيها العيد، موفد الأزهر الشريف الشيخ محمد كليب، ويتبعها بنصف ساعة صلاة اخري باللغة الألمانية.

وتابع: "كان فيه ازدحام شديد وادي ذلك الي خروج المصلين والصلاة في الحدائق المتاخمة للمسجد لأداء الصلاة مع اهلهم وأصدقائهم".

يذكر أن المركز الإسلامي بفيينا انشأ عام ١٩٧٩، وهو المسجد الأوحد بالعاصمة الذي له مئذنة يصل طولها ٣٢ متر.

هذا ويواجه المصريون في الخارج بعض التحديات في الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، خاصة في ظل اختلاف الثقافة واللغة، ورغم ذلك يحرص أبناء مصر في الخارج على الاحتفال بكافة المناسبات وإقامة الطقوس المصرية لأبنائهم لزرع روح الانتماء وحب الوطن.

ويحرص المصريون بالخارج على الحفاظ على التقاليد والعادات المصرية التى اعتادوا عليها فى استقبال عيد الفطر المبارك، بأداء صلاة العيد وإعداد الحلوى وكحك العيد والبسكويت وغيرها من مظاهر الاحتفال التى يحرصوا على تعليمها لأبنائهم بعد أن افتقدوا معايشة ذلك بوطنهم الأول مصر.