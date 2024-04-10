العالمي للمواطن المصري في الخارج يهنئ الرئيس بعيد الفطر

توجه نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما تقدم بالتهنئة لجموع الشعب المصري في الداخل والخارج بهذه المناسبة المباركة.

وقال نصر إن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام، ومصر تحقق انتصارات كبيرة على عدة صعد وفي مقدمتها الصعيد الأمني الذي أحكمت السيطرة عليه السلطات الأمنية، وكذلك في المجال الاقتصادي الذي تخطو فيه مصر خطوات كبيرة وعلى المستوى السياسي حيث تفرض مصر رؤيتها على كافة الملفات وكل ذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الأربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.