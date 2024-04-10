نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن كفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا «بدون ترخيص» كائنا بدائرة مركز شرطة أول كفر الشيخ.

سقوط شخص يدير كيانًا تعليميًّا وهميًّا في كفر الشيخ

كانت معلومات أكدتها التحريات قد وصلت لمدير أمن كفر الشيخ و مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز كفر الشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية «مزورة»، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه، وبحوزته 79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية، طلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية، مطبوعات دعائية، كتب دراسية مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقوا 10 ملايين جنيه.. سقوط تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال المباحث بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي ، انتحلوا صفة ضباط المباحث، للنصب على تجار العملات الأجنبية والاستيلاء على أموالهم، بمشاركة مجموعة من مواطني إحدى الدول العربية، وتمكنوا من سرقة 10 مليون جنيه من تاجر آثار.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغات متعددة بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على تجار العملة منتحلين صفة رجال المباحث مستخدمين مجموعة من مواطني إحدى الدول العربية، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا كبير.

ويقوم أفراد التشكيل الذين يحملون جنسية دولة عربية باستقطاب تجار العملة وطلب منهم شراء مبالغ كبيرة من الدولار، وأثناء إتمام عملية الاستبدال يقوم باقي أفراد التشكيل بمداهمة المكان منتحلين صفة رجال المباحث والاستيلاء على المبالغ المالية من الضحية، وفى إحدى العمليات تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 10 ملايين جنيه حصيلة أخر عملية وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بإنتاج وتعبئة كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على أكثر من 30 طن منظفات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.